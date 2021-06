Prima Pagina, Tuttosport: “Allegri ricostruisce il muro. Inter: Emerson e Kostic, avanti tutta!”

“Allegri ricostruisce il muro”.

Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve di Max ripartirà dalla difesa: De Ligt e Chiellini punti fermi, Bonucci in sospeso, Dragusin da lanciare, mentre sono da definire le posizioni di Demiral e del rientrante Rugani. Juric: Messias e un altro Fila. Il tecnico chiede un centro sportivo funzionale: c’è molto da fare, contatto per il fantasista. Inter: Emerson e Kostic, avanti tutta! Conferme sul rinforzo di fascia che sostituirà Hakimi: è sprint a due. Zanetti tiene in ansia il Venezia. Fumata grigia dall’incontro con la società. Udinese, Samp e Sassuolo in pressing”. In taglio alto: “Mancini sceglie Raspadori! Ancelotti Real, che storia!”.