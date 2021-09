Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Allegri ribalta la Juve, stasera sfida al Chelsea. Gasp: vai Dea, Bergamo è con te. Magia Messi, Parigi va in estasi. Belotti tenta il miracolo, il Gallo prova a recuperare per il derby di sabato".