Prima Pagina, Tuttosport: “Allegri furibondo: E questi vogliono giocare nella Juve!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“E questi vogliono giocare nella Juve!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Allegri furibondo all’uscita dal campo dopo il pareggio con il Milan. Napoli primo! Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano stendono i friulani. Straordinaria prova di forza e grande calcio. Inter: Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic. Atalanta, occhio al Sassuolo. Bologna-Genoa, alta tensione. Brekalo: ‘Io gioco per mio papà ferito in guerra. Modric il mio modello’. Alla scoperta del nuovo asso del Toro”.