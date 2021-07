Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Vaccini, prof bocciati. Ritorna spettro Dad”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Vaccini, prof bocciati. Ritorna lo spettro Dad”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Sicilia maglia nera della scuola: immunizzati solo 49 docenti su cento e uno studente su cinque. L’assessore Lagalla chiede un’accelerazione della campagna: ‘Altrimenti lezioni a distanza’. La linea dura della Regione: ‘Sei un no vax? Non puoi lavorare col pubblico’. Medici sulla spiaggia con le fiale in cerca dei più giovani. Il Tar ‘libera’ la movida notturna. E ora parte la caccia agli abusivi”.