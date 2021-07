Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Vaccini agli studenti, Isola maglia nera”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Vaccini agli studenti, l’Isola maglia nera ha un piano di emergenza”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il settanta per cento degli under 19 non è immunizzato, è allarme per il rientro a scuola: via alle dosi negli istituti e alle corsie preferenziali. Teatri pieni, turisti nei musei: la zona bianca regala un respiro. La Sicilia democratica batte un colpo con gli Stati Generali”.