Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Vaccini agli over 50, prenotazioni da domani. Le Isole Covid free”

“Vaccini agli over 50, prenotazioni da domani. Le Isole Covid free”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”. “La Regione maglia nera per somministrazioni. Fuga in avanti di Musumeci. Poi arriva il via libera del commissario Figliuolo. Campagna per i ‘diffidenti’. Carfagna: ‘Ecco come la Sicilia cambia col Recovery’. Alta velocità, porti, acquedotti: modello Genova per arginare il rischio infiltrazioni mafiose. Vecchi incendi e nuove frane, sul ‘set’ Macari si affaccia la paura”.