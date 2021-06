Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Vaccini, 1 su 3 diserta gli hub: effetto domino AstraZeneca”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “In Sicilia crollo del 30 per cento nel fine settimana dopo lo stop al siero anglo-svedese. Pino Liberti: ‘Il mix di dosi è sicuro ma ora bisogna ripartire’. Le mani delle multinazionali sui campi comprati a peso d’oro. Solo bici e pedoni in riva al mare, da oggi Mondello chiude alle auto. Aiello (M5S): ‘Aggredito nel mio paese’. La destra vuole sfiduciare Orlando. Sette vittime in 40 giorni: strage di ragazzi”.