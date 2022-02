Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Troppa politica è legata a clientele e sottogoverno”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Troppa politica è legata a clientele e sottogoverno”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il presidente Nello Musumeci a Repubblica: ‘Temo le ricadute della guerra sulla nostra economia. La mia ricandidatura? Mai successo che un uscente non venisse riproposto dalla sua coalizione’. Renzi insiste su Faraone: stallo a sinistra. Sos per la bambina bloccata a Kiev. I prof: ‘Fatela tornare a Palermo’. Un concorso, 200 mila candidati: via al rodeo per un posto alla Regione. Francesca Campagna: ‘Porto nel mondo il teatro e la Sicilia’. Duecento anni dopo riecco il leone simbolo dei Florio. I Vespri al femminile: la rivolta diventa una storia a fumetti”.