Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Scuola, ritorno a ostacoli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Scuola, ritorno a ostacoli”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “A tre settimane dalla ripresa delle lezioni rimangono aperti numerosi problemi vecchi e nuovi: trasporti pubblici carenti, classi pollaio, opposizioni al Green Pass. All‘università didattica mista. Notti di movida, allarme contagi. Sos dal centro: ‘Più controlli’. Feste e no vax. Pantelleria dal paradiso alla black list. Orlando, autodifesa in aula ma avanza il fronte sfiducia. Mare inquinato anzi non più. Fogne o vandali? I video ai raggi X”. E ancora: “Ira e lacrime per Vanessa: ‘Lo temevamo da tempo’. La resurrezione del Teatro greco: 76mila spettatori”.