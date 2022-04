Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Scende la curva dei contagi, non dei ricoveri”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Destra spaccata in cinque pezzi, vertice romano per ricucire". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Scende la curva dei contagi, non dei ricoveri. Comiso pacifista 40 anni dopo".