Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Salvini, patto con Miccichè e Lombardo”

“La fiera di Ambelia nell’inchiesta Ast”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La Finanza segnala ai pm la richiesta del governatore per avere bus gratuiti. La Regione: ‘Normale, evento nostro’. Il caso Di Liberti: se la dirigente indagata arringa i medici. Salvini in Sicilia gela Musumeci, patto con Miccichè e Lombardo. Il leader vede il capo di Fi e l’autonomista e avanza l’ipotesi di un leghista per Palazzo D’Orleans. Crisi di nervi tra Pd e M5S sul sindaco di Palermo. Trizzino: ‘Troppi incerti nel Movimento, così mi ritiro’. Claudio Baglioni solista fa sold out nei teatri: ‘D’estate sotto le stelle’. Sette scrittori siciliani in corsa per lo Strega (e non da outsider). Spoon River Rotoli, dove le bare fanno da quinta ai politici”.