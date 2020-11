Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Rosa beffati da un gol discusso. Sicilia, brutti numeri. Verso nuovi divieti”

“Sicilia, brutti numeri. Si va verso nuovi divieti”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Repubblica – Palermo’, oggi in edicola. “Le cifre fornite dal Ministero della Sanità parlano di ricoveri raddoppiati in dieci giorni e di tamponi insufficienti. Gli esperti della Regione: ‘Serve un ulteriore giro di vite’. Il caso: dai pass Ztl alle carte d’identità, il Covid manda gli uffici in tilt. Differenziata e l’invincibile traffico: Palermo bocciata in ambiente”. Poi, riflettori puntati su Palermo-Catania: “Rosa beffati da un gol discusso, finisce pari il derby del silenzio”.