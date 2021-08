Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rischio giallo da lunedì”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Ricoveri triplicati, ultimi per vaccini: rischio giallo da lunedì”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Vertice alla Regione per scongiurare l’addio alla zona bianca dal 16 agosto. Le nuove infezioni sfiorano quota mille. La carica ai tamponi dei No pass. Razza: ‘Contagi d’importazione, costretti a riaprire tutti i reparti Covid’. Carceri d’inferno, dove la doccia è lusso e si vive in due metri. Palermo soffoca d’afa e sotto 400 tonnellate di spazzatura”.