Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Precari Covid e forestali: 10mila assunti prima del voto“

“Precari Covid e forestali: 10mila assunti prima del voto”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “L’annuncio dell’assessore alla Sanità Razza all’Ars: scatta la corsa alla stabilizzazione dei camici bianchi in servizio sotto pandemia. La giunta adesso dovrà aggirare la mannaia della scadenza dello stato d’emergenza del 31 marzo. Alla Regione sospesi dal servizio 100 No Vax, nei Comuni pochi irriducibili. Lombardo torna in pista e va da Salvini. L’inceneritore di Bellolampo diventa un caso: l’ira di Orlando. Domingo: ‘Io, Simon Boccanegra innamorato della vostra terra’. Dagli operai ai riders, tutti i lavoratori esclusi dalla ripresa. Solo 83 ispettori per controllare 380 mila aziende. L’asse coi calabresi della dynasty Guttadauro. Se Màkari scopre di non essere solo bei tramonti, parlare di Cosa Nostra (in tv) è ancora un tabù”.