Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Piovono 25 miliardi, Sicilia senza progetti”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Piovono 25 miliardi, la Sicilia non ha progetti". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Covid, uccisi 5 in famiglia, nessuno era vaccinato. Colpo di scena, valori ancora alti: l'isola resta in arancione. Frane, crolli nei paesi, dissesto, così le Madonie si sbriciolano".