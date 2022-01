Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Omicron va a scuola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Omicron va a scuola”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Raddoppiate le classi in didattica a distanza: adesso sono 1.424. Contagi in aumento fra studenti (22 mila) e professori (2.981). Le mascherine FFP2 non sono state spedite in tanti istituti. Ottomila positivi. Al Policlinico di Palermo un’intensiva mai aperta. Mi compro la barca coi soldi del Pnrr, corsa al bando (da 153 milioni) nelle isole. Sì all’esercizio provvisorio ma gli stipendi sono a rischio. Stretto, è tregua: il Pass non serve. Glovo acquista Socialfood. Scicli, scrigno barocco: cosa c’è oltre la fiction tv. Magda, dal Marocco a Messina: il riscatto grazie alla boxe. I ‘Vespri Siciliani’: apre la stagione della memoria”.