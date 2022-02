Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Musumeci porta la crisi di governo in aula”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Musumeci ferma il rimpasto e porta la crisi di governo in aula”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “A Palermo in bilico le primarie del dopo-Orlando. Il Pd è diviso, i 5S si sfilano, la sinistra boccia il ‘campolargo’. Pfizer a Catania, 130 esuberi anziché i vaccini. Record di alunni a distanza: 78mila. Ma ora si rientra. La carica delle ‘pastoresse’, dalla laurea ai pascoli: ‘Mucche, formaggio e fatica’. Lombardo: ‘Le mie tre vite da arbitro, sindaco e notaio’. Ritorna Màkari e non solo in tv. I nuovi racconti di Savatteri. I due Tik Toker dello Zen alla conquista di Sanremo”.