Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Musumeci alla resa dei conti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Musumeci alla resa dei conti, ‘processo’ all’Ars”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “La rivolta dei giovani contro i leader di centrosinistra. Vaccini, la campagna d’urto per la spallata finale al virus. Si intensificano open day e somministrazioni porta a porta per ridurre ulteriormente i contagi già in calo. L’obiettivo resta quello di immunizzare il maggior numero di bambini. Da lunedì il ritorno in giallo. Cura d’ozono per i 70mila prigionieri del long Covid. Chi è D’Urso, il camaleonte della sanità ora nella bufera. L’omicidio Agostino: Contrada riporta in aula i suoi troppi misteri. Anticorruzione, atto d’accusa ai dirigenti comunali. Panariello: ‘Il mio ritorno nell’Isola che ho amato’. La second life messinese dell’ex Chelsea Camilleri”.