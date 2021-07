Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Messina affianca in C Palermo e Catania”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Rifiuti, autobus, buche: il conto salato delle spa”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Per ripulire la città invasa dall’immondizia la Rap ricorre ai privati con una spesa di 120 mila euro. L’Amat senza autisti recluta gli interinali: due milioni. E le strade gruviera causano maxi-indennizzi. Vaccini al mare, si parte nel weekend. Un camper davanti al lido di Mondello. Lorenzo Barbera: ‘Io tra lavoro e sogni, come nonno e papà. Messina affianca in C Palermo e Catania: 15 anni all’inferno”.