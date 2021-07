Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “L’Isola delle contraddizioni premiata da Time”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“L’Isola delle contraddizioni premiata da Time”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “La Sicilia nella top 100 del settimanale sui luoghi da visitare. Ma la bellezza non basta. Contagi Delta triplicati e i No Vax sfilano in centro. Il traffico aereo decolla, l’estate riporta numeri da record”.