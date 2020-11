Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Le voci dagli ospedali. Partorisce di nascosto e getta il figlio dal balcone”

“Le voci dagli ospedali”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Repubblica – Palermo’, oggi in edicola. “La nuova stretta? Per fortuna è arrivata”, prosegue. “Medici, infermieri, soccorritori del 118: ‘Siamo sotto pressione’. Sui controlli i sindaci alzano bandiera bianca. In campo le prefetture. Il primo giorno in arancione: ‘Ma è come il lockdown’. Partorisce di nascosto e getta il figlio dal balcone. La ragazza, minorenne, aveva taciuto la gravidanza ai genitori. Rischia l’arresto. Rinascente, i dipendenti salvati”.