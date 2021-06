Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La sfida di Musumeci: Sono ricandidato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

"La sfida di Musumeci: Sono ricandidato". Apre così la prima pagina de "La Repubblica-Palermo", oggi in edicola. "Il governatore chiude la kermesse dello Spasimo a Palermo con una fuga che stoppa le pretese della Lega. Assenti i vertici del centrodestra. L'invettiva di Miccichè contro la burocrazia (e contro 'Repubblica'). Spettro proroga delle mascherine. Razza: 'Via come nel resto d'Italia'. Le vertenze che fanno tremare 50mila lavoratori. Leo Gullotta: 'Senza visione non ci sarà una vera ripartenza'. Siracusa ritrova il suo teatro con una stagione di effetti speciali".