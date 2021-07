Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “La bomba Covid sul turismo siciliano”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“La bomba Covid sul turismo siciliano”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Primi in Italia per contagi, secondi per ricoveri e adesso scatta l’emergenza per le isole minori. Focolai alle Eolie e a Pantelleria. Piovono già le disdette. Nessun controllo ai porti e aliscafi pieni. ‘Boccone amaro’ e d’argento, la vittoria a metà di Garozzo. La crisi nera del commercio, tremila aziende scomparse in 5 anni. Modello Draghi anche nell’Isola ma dal 2022. M5S, Pd e Fi pronti alla sfida. Riesplodono i roghi in tutta la regione”.