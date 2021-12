Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “In campo Gaetano Miccichè”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“In campo Gaetano Miccichè”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il supermanager del gruppo Intesa cede al pressing del fratello Gianfranco che lo vuole governatore. L’ostacolo è Musumeci, già in corsa per un secondo mandato: gli verrà offerto un seggio sicuro al Senato. ‘Un atto d’amore per la mia terra. Ma ci sto solo se il centrodestra è unito’. L’Ars racimola un milione per i primi aiuti a Ravanusa. Cercasi esperto per il Pnrr: via ai contratti da 70mila euro. Auto, viaggi e gioielli con i soldi dei disabili. Contagi a scuola e pochi vaccini. Storie di 5 paesi in ‘arancione’. Bentornata, febbre da cavallo: il battesimo dell’ippodromo. Montenegro: ‘Il bambino Gesù arriva col barcone’. La tv come arte, così Schifano celebrava il pop”.