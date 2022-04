Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il cielo si fa buio sopra il Calcio Catania”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Il cielo si fa buio sopra il Calcio Catania". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Il 'sistema' Policlinico: un operazione dei Nas svela la rete di corruzione tra i medici 'baroni' dell'ospedale palermitano. Cascio attacca Dell'Utri: 'Inquietante il suo no'. Diktat del Pd al partito: ' Tutti i big siciliani in lista".