Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Green Pass: pronti, via con il rebus controlli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Green Pass: pronti, via con il rebus dei controlli”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Da domani l’obbligo del certificato: ristoratori e titolari di locali si preparano tra molti dubbi. Il Comitato tecnico-scientifico propone quattro fasce di rischio per i comuni: decisivi i vaccini. La Lega pigliatutto irrita i moderati ma Musumeci resta isolato a destra. Draghi accelera, il Ponte prende quota. Una partita con tre opzioni”.