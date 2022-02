Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Fine Dad, a casa solo i non vaccinati”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Fine Dad per 350mila studenti, a casa solo i non vaccinati". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Seimila contagi, sale il tasso di positività. Ma da lunedì in giallo. Da icona della strage a relitto da hangar, l'Odissea del barcone diventa un caso. A Palermo 6 marzo primarie del centrosinistra. Le 27mila matricole degli Atenei".