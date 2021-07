Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Falce Delta sui giovani, si rischia zona gialla”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Falce Delta sui giovani, si rischia la zona gialla”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Diventano quasi duecento i positivi under 12. Anche neonati in ospedale. Trentenni in terapia intensiva mentre galoppano i nuovi casi: sono 627. Altri 24 ricoveri: possibili restrizioni da agosto. Rivolta dei ristoratori contro il Green Pass dal 6 nei locali chiusi. Fuga dai contagi e voglia di natura: boom di richieste per il turismo verde”.