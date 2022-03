Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Covid, si chiudono i primi centri vaccini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Covid, si chiudono i primi centri vaccini". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Luci per la pace, Lorefice: 'Angoscia da terza guerra'. In salvo da Kiev a Bucarest grazie a un app di Cefalù che le ha teleguidate. Asta deserta, Catania verso l'addio al calcio. Le comunali a Palermo, si fa largo la candidatura del dem Miceli".