Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Cosa nostra dietro il boom dei cantieri da ecobonus”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Prove tecniche d’intesa tra Fi e Pd”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Miccichè riceve a casa il segretario dem Barbagallo. L’ipotesi di un ‘modello Draghi’ anche nell’Isola. ‘Non ce n’è crisi’: la boutade di Musumeci all’Ars. Cosa nostra dietro il boom dei cantieri da ecobonus. Settemila interventi avviati nel giro di pochi mesi per sfruttare il business dell’incentivo statale. Gli appetiti delle cosche intorno alla torta da 1,2 miliardi. Il prefetto: ‘Servono regole e vigilanza’. Giambertone: ‘Occasione per i boss’. Ben arrivata diva Atena: la statua al museo Salinas. La burocrazia che non si rinnova diventa tappo per la spesa del Pnrr. Scala dei Turchi, si pagherà per entrare”.