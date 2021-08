Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Caldo record, anche l’acqua sta male”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Pochi mezzi, molti sprechi: le falle dell’antincendio”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L’età media dei forestali è 57 anni. Elicotteri da 2,5 milioni. I droni in azione a metà estate. Musumeci è solo nell’emergenza. Gli alleati lavorano al dopo. Turisti, tamponi non a tutti. Piano per i vaccini a scuola. L’assessore Messina: ‘No al Green Pass al ristorante’. Da Stromboli all’Etna che dà spettacolo: il successo delle vacanze sotto il vulcano. Caldo record, anche l’acqua sta male. Sos in una fetta di città: Non bevete”.