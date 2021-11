Prima Pagina, La Repubblica Palermo: “Caccia ai tesori di Cosa nostra”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'La Repubblica Palermo'

Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”. oggi in edicola. "Ai domiciliari il costruttore dei boss Zummo. In cella il commercialista Petruzella". "Sintomi da Long Covid, 70mila i siciliani in cura".