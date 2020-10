Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Caccia ai posti letto nei piccoli ospedali. Il piano di Asp e Comune…”

“Caccia ai posti letto nei piccoli ospedali”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo”, oggi in edicola. “Ieri 984 positivi. L’istituto superiore di sanità inserisce la Sicilia tra le regioni ‘ad alto rischio’. Asp e Comune: 300 mila tamponi per lo screening a tappeto”. E ancora: “L’attentatore di Nizza è stato ospitato ad Alcamo. I pescatori prigionieri da due mesi in Libia”. E infine: “Dagli arabi a Guttuso: l’avventura delle carte da gioco”.