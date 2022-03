Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Buco nero da 30 milioni all’Ast”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Buco nero da 30 milioni all’Ast, la Regione non trova un manager”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L‘azienda dei trasporti travolta dalla bufera dopo l’inchiesta giudiziaria e le dimissioni del neo direttore. Rimpallo di responsabilità tra gli assessori per coprire il disavanzo crescente. L’allarme dei sindacati. Maglia nera in Europa per dispersione scolastica. Eusebio Dalì: ‘Miccichè non mi ha chiesto raccomandazioni’. Una ‘cascata’ da 123 milioni sulle condotte idriche dell’Isola. Le fughe nei cento rifugi. Quando Palermo era Kiev. La promessa del basket: Vanessa, da Ballarò alla A sognando la Nazionale. Tornano la processiono: ‘Ma fuori i mafiosi dalle confraternite’. L’altalena pazza dei contagi: ieri altri cinquemila casi. Calenda incorona Ferrandelli: sarà la terza corsa per Mr 8 maglie”.