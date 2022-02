Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Ast, i trucchi per assumere i raccomandati dai politici”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Ast, i trucchi per assumere i raccomandati dai politici”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “I deputati: ‘Non li abbiamo segnalati’. Due impiegati puniti per aver svelato il caso. Cadute nel vuoto per anni le denunce sulle selezioni. Il ruolo delle agenzie interinali. Parte l’indagine in Antimafia sul reclutamento negli enti regionali. In tremila sono stati salvati dai vaccini ma la campagna si è fermata. La protesta contro il caro benzina, svuota gli scaffali dei supermercati. Il papello, totem fallimentare di un sistema di potere”.