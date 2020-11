Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Allarme asintomatici, positivo il 10 per cento dei testati”

“Allarme asintomatici”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Repubblica – Palermo’, oggi in edicola. “Risultato shock dal tampone di massa in corso alla Fiera a Palermo. Positivo il 10 per cento dei testati. La proiezione statistica fa arrivare a 60mila il numero potenziale di contagiati che non mostrano segni”. E ancora: “Il caso: il virus a scuola circola poco. Medie spaccate sulle lezioni online. Il piano: la Regione ha pronta una strategia in tre fasi. L’indagine: in gita o dal barbiere gli assenteisti della Sinfonica. Il punto: le ombre sull’orchestra che prova a ripartire”. Infine: “Addio a padre Sorge ‘missionario’ in Sicilia”.