Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Aiuti e farmaci dalla Sicilia a Kiev”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Aiuti e farmaci dalla Sicilia a Kiev". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Miccichè in pressing per Lagalla sindaco. A sinistra alt a Faraone. Poche richieste per i Novax: resiste il muro del no ai vaccini. Aziende familiari, che affare: un tesoro da sette miliardi".