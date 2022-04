Prima Pagina, La Repubblica: “Musumeci sotto attacco. Ritocco all’Irpef per bilancio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

"Musumeci sotto attacco da Fi, minaccia crisi e voto anticipato". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Ritocco all'Irpef per salvare il bilancio. Fine corsa per i 330 navigator da fine aprile addio contratto. Sergio Mattarella a Messina, il ritorno del presidente in Sicilia: 'Il Pnrr è una storica opportunità'".