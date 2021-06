Prima Pagina, La Repubblica: “La Sicilia ‘democratica’ lancia gli stati generali”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“La Sicilia ‘democratica’ lancia gli stati generali”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “A metà luglio la convention. Partiti, sindacati, associazioni per un’alternativa al destra-leghismo. Minardo (Lega): ‘Musumeci in corsa? Ci sono altre urgenze’. Più caldo, meno Pfizer. Vaccini: calo del 40 per cento. Allarme spiagge inquinate. Si salvano le isole minori. Il ‘mare monstrum’ dei migranti, 14mila riportati sulle coste libiche. Cave di Lipari: museo e parco”.