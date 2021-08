Prima Pagina, La Repubblica: “Arriva Brunori, la campagna ‘brasiliana’ del Palermo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Repubblica-Palermo"

“Addio falò e notti in spiaggia: Ferragosto chiuso per Delta”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Divieti lungo le coste nella notte del 14. Corsa ai tamponi dei No Vax. Caccia ai 230 mila over 50 non vaccinati. Il prefetto Forlani: ‘Sarà una festa purtroppo blindata per evitare il peggio’. Le autostrade dello scandalo: 45 cantieri in pieno agosto. Pallone, aerei, supermercati: sequestri e crollo per Pulvirenti. E l’Isola si risvegliò nel Sahara: colonnina a 42°, rifiuti e incendi. Primi per abbandoni e randagi, il business canile vale 10 milioni. Donna trovata morta alla Vucciria. Il cavo e l’ultima telefonata. Arriva Brunori, la campagna “brasiliana” del Palermo”.