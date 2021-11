Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport:”Inter, è qui la svolta! Vlahovic sfida Dybala”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "Correa: 'Prendiamoci i tre punti e cambia tutto! Io sono intarsiato fin da quando ero bambino, era il mio destino. Inzaghi? Per un giocatore è un fratello". "Vlahovic e Signora. Il bomber allo Stadium sfida Dybala & Co. È il sogno della Juve, ma occhio a Conte". "Il Genoa si salva all'88', Ballardini no! È pronto Shevchenko".