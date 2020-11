Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Zlatanasso, Milan in ansia per Ibra. Conte si aggrappa a Lukaku-Lautaro. Dybala…”

“Zlatanasso”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Milan in ansia per Ibra, l’uomo che stupisce il calcio. Io Diavolo del gol fuori per almeno 20 giorni. Ma a 39 anni è più leader di Ronaldo e vuole fare un altro miracolo per tornare prima. Inter-Real, Conte si aggrappa a Lukaku-Lautaro. Benzema sta a casa. Lady Hakimi: ‘Io, Fellini e Ghali tra Milano e Madrid’. Juve, Dybala insegue svolta e ottavi. Lazio, la carica di Immobile per toccare… lo Zenit”. Infine, in taglio alto: “La lezione d’Italiano: ‘In campo tutti registi e il mio Spezia va su’. Maglie ‘antivirus’, valgono sempre un tesoro di ricavi”.