Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Zhang e l’Inter scatta. De Ligt in Barça”

“Zhang e l’Inter scatta”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il presidente a Milano dopo l’epifania. Sul tavolo il contratto di Inzaghi fino al 2024 e i rinnovi di Marotta e Ausilio. Blindato Brozovic. Via libera ai colpi per il presente e il futuro: sì a Digne, Ginter, Scamacca. E spunta Djuricic. La squadra in esubero: da Meret a Conti fino a Caicedo. Gennaio mese di grandi ‘saldi’. Garcia vota per Kamara. L’ex allenatore consiglia la Roma: ‘Regista ideale, devi prenderlo’. Furia Ibra. Ha saltato l’ultima di campionato, Foesberg gli ha soffiato il ‘pallone d’oro’ svedese: ma ora Zlatan torna carico per rilanciare il Milan nella corsa scudetto. Dove può stabilire un altro record… Regole anticovid, stadi pieni a metà. D’Alessio a Insigne: ‘Scegli col cuore’. De Ligt in Barça. Tentazione: i catalani sull’olandese a giugno. È lui il primo obiettivo di Xavi. La clausola di 125 milioni non spaventa il Barcellona”.