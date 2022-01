Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Zak! Un’altra Juve. Il dubbio di Ibra”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Zak! Un’altra Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Domani stop alle trattative: Allegri non si ferma più. Dopo Vlahovic, c’è l’accordo con lo svizzero Zakaria, centrocampista del Moenchengladbach. La chiave: Kulusevski e Bentancur al Tottenham. Toro scatenato, Ricci arma in più per Juric. Mou ingaggia pure l’ex arbitro. Mihaila, un turbo per Gasp. Calvarese alla Roma, l’Atalanta vicina all’esterno del Parma. Rabbia Fiorentina: la curva rompe con Commisso. Zlatan e il rinnovo: il dubbio di Ibra. Continuare oppure no. Il Milan cerca bomber: David e Isak in lista. Inzaghi ha fatto centro: Brozovic rinnova e Frattesi è il futuro. Lady Dzeko: ‘Questa Inter di ex jugoslavi è la nostra casa’. Il bis di Mattarella: rieletto presidente”.