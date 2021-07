Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Wembley, ti Mancio. Jorginho da Pallone d’Oro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Wembley, ti Mancio”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Verso Londra: martedì la sfida che vale la finale. Tutti con Speedy Spinazzola. Si opera in Finlandia, 6 mesi fuori. Verratti, Barella e Insigne più Jorginho da Pallone d’Oro: la grande Spagna siamo noi. Bonucci, Chiellini, Donnarumma: il muro azzurro si chiama BCD. Zenga vede Gigio primo al mondo. Uragano Kane. L’Inghilterra ne fa quattro all’Ucraina, con due gol del capitano. Mercoledì troverà la Danimarca. Un Isco per l’estate. E il Milan balla. Juve, Ronaldo bussa per il rinnovo. Inter, un piano per Raspadori. Salernitana in bilico. Il nuovo piano in Figc ma restano dubbi”.