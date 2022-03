Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Volo Milan. Rincorsa Juve. L’Inter…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Volo Milan ”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Allungo in vetta, superato l’Empoli. Prove di fughe per i rossoneri. Decisiva una magia di Kalulu. Pioli si nasconde: ‘Titolo? Ne parliamo all’ultima giornata’. Rincorsa Juve. Morata fa il… Vlahovic. La scalata continua. Szczesny para un altro rigore: è il terzo di fila. A casa Samp il 15° risultato utile consecutivo. L’Inter alla prova del Toro. Da Bremer-Dzeko a Lukic-Calhanoglu, tutto passa dai duelli. Montella: ‘Abraham, decolla come me’. L’aeroplanino lancia la punta della Roma: ‘Andrà al Mondiale’. Spezia che colpo, il Cagliari affonda. Il Napoli a Verona prova a ripartire. Ronaldo storico, arriva a 807 gol: nessuno come lui”.