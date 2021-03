“Volare oh oh! Inter che musica, Milan che Festival”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. “Lukaku dopo 32” apre la strada, niente rischi. Tanti riti e in gol vanno anche Darmian e Sanchez, un’orchestra che le suona a tutti”. Ibra esce di scena per infortunio: oggi già a Sanremo. Udinese in dubbio. Tocca a Rebic cantarle alla Roma così Pioli riprende l’inseguimento”.