Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Vogliamo il Mondiale. L’Inter si muove”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Vogliamo il Mondiale”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Le 12 dei playoff: occhio a Ibra e CR7. Mancini pensa a ritrovare l’Italia per le sfide decisive: ‘Eviterei Ronaldo’. Lanciata l’idea di spostare il turno di campionato del 20 marzo per aiutare gli azzurri. Casiraghi e il gol spareggio del ‘97: ‘Andremo in Qatar, devono temerci’. Sarrismo e Maxismo: il laziale (in tuta) ritrova la Juve. Match di stili con Allegri. I giorni di Pioli: presto la firma. E a Firenze sarà emozione in nome di Astori. L’Inter si muove. Blitz pronto per Nandez. Via Vecino, c’è il Napoli. Polemiche su San Siro, Sala a Moratti: ‘Compralo tu’. L’ex presidente: ‘Frase infelice’. Sinner entra e vince: ‘È per Matteo’. Berrettini non ce la fa: Jannik batte Hurkacz, chiude l’anno nei primi 10”.