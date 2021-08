Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Uno due Milan. Inzaghi patti chiari”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Uno due Milan”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Florenzi c’è, Bakayoko quasi. Arrivano i rinforzi, il campione d’Europa è pronto a sbarcare e Pioli lo vuole a Genova. Aria d’intesa col Chelsea per riavere il mediano. Inzaghi patti chiari. Vuole che l’Inter fissi il traguardo: la zona Champions. La Juve secondo Tardelli: ‘Locatelli play al 100%. CR7 infelice? Vada via’. Tecnologia, analisti e dialogo con i club: la squadra degli arbitri. Lo strappo finale di Mbappé: ‘Voglio il Real, non rinnovo’. Conference League: Mou spinge la Roma e rilancia Zaniolo”.