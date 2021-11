Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Un pieno di derby”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Un pieno di derby”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Milan-Inter alle 20.45. Torna il pubblico e vale per lo scudetto. I ‘tifosi’ Tonali e Barella: la sfida a centrocampo profuma di azzurro. Ibra e Dzeko da pivot i protagonisti più attesi. Pioli si affida al collettivo, Inzaghi punta sul pressing. Adani: ‘Leao e Lautaro: mi aspetto ‘tagli’ e gol’. Seedorf da doppio ex: ‘Milan, credi nel titolo. Inter, chiudi le partite. Sacchi, Lippi e Zaccheroni: ‘Noi la giochiamo così’. Chi vince svolta, sarà spettacolo”.